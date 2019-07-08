Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись 4 автомобиля
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Массовое ДТП произошло сегодня в Иглинском районе Башкирии. Об аварии с участием четырех автомобилей на 1491 километре автодороги М-5 «Урал» рассказал в своем блоге главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов. Столкнулись Toyota Corolla, Daewoo Nexia, грузовик Daf и ВАЗ-21099, сообщает сайт Newsbash.ru.
Причины ДТП сейчас выясняют автоинспекторы. По одной из версий, аварию спровоцировал водитель автомобиля Toyota Corolla — 44-летний житель Республики Крым.
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