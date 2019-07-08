Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись 4 автомобиля

Массовое ДТП произошло сегодня в Иглинском районе Башкирии. Об аварии с участием четырех автомобилей на 1491 километре автодороги М-5 «Урал» рассказал в своем блоге главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов. Столкнулись Toyota Corolla, Daewoo Nexia, грузовик Daf и ВАЗ-21099, сообщает сайт Newsbash.ru.





Причины ДТП сейчас выясняют автоинспекторы. По одной из версий, аварию спровоцировал водитель автомобиля Toyota Corolla — 44-летний житель Республики Крым.

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Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутной машиной марки Daewoo Nexia, которая выполняла поворот налево. После удара корейский автомобиль столкнулся с грузовиком и отечественной легковушкой.В результате аварии 36-летний водитель Daewoo получил травмы, сообщил Динар Гильмутдинов в блоге.