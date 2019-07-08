Крупный град прошел в Учалинском, Бураевском, Благовещенском и Аскинском районах
Комментарии (0)
Загрузка...
Непогода прокатилась по Башкирии грозами, дождями и крупным градом. Жители республики делятся в соцсетях фотографиями крупных шариков льда, которыми небеса щедро посыпали дороги, огороды и частные подворья, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Мелеузе выпал крупный град
Читайте также
Происшествия
В ряде районов Башкирии прошел крупный град
Общество
Жители Бураевского района вынуждены самостоятельно расчищать дороги от снега
ЖКХ
В Благовещенском районе жители три года не могут добиться газоснабжения на своей улице
Общество
В Мелеузе выпал крупный град
Общество / Происшествия
В Толбазах выпал град размером с яйцо
Общество
В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев
Общество / Происшествия
4 района Башкирии побило градом
Общество / Происшествия
В нескольких районах Башкирии прошел крупный град