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Крупный град прошел в Учалинском, Бураевском, Благовещенском и Аскинском районах

Добавлено: 08.07.19
Просмотров: 174
Рубрика: Общество / Происшествия
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Крупный град прошел в Учалинском, Бураевском, Благовещенском и Аскинском районах

Непогода прокатилась по Башкирии грозами, дождями и крупным градом. Жители республики делятся в соцсетях фотографиями крупных шариков льда, которыми небеса щедро посыпали дороги, огороды и частные подворья, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Так, крупный град наблюдали жители села Ильино-Поляна в Благовещенском районе, уфимском Жуково, Юматово, жители Учалинского, Бураевского, Благовещенского и Аскинского районов. Там, где град оказался наиболее обилен, трассы превратились в слякотные дороги с настяощими колеями из снега.
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