В Уфе шестилетний мальчик умер от удушения колготками
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В следственном комитете Башкирии выясняют, как так получилось, что шестилетний мальчик, воспитывавшийся в многодетной семье, удушился собственными колготками, сообщает сайт Newsbash.ru.
Малыш самостоятельно пытался натянуть на себя этот предмет одежды, но запутался в чулках. Синтетическая ткань затянулась вокруг его головы, и детсадовец скончался от асфиксии.
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Надо сказать, что мальчик рос в многодетной семье, которая считалась благополучной. Несмотря на то, что в момент нелепой смерти ребенка в квартире находилось много людей, никто из них не сумел предотвратить беды.
Как сообщили в СУ СК РФ по РБ, сегодня проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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