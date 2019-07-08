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В Уфе шестилетний мальчик умер от удушения колготками

Добавлено: 08.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе шестилетний мальчик умер от удушения колготками

В следственном комитете Башкирии выясняют, как так получилось, что шестилетний мальчик, воспитывавшийся в многодетной семье, удушился собственными колготками, сообщает сайт Newsbash.ru.

Малыш самостоятельно пытался натянуть на себя этот предмет одежды, но запутался в чулках. Синтетическая ткань затянулась вокруг его головы, и детсадовец скончался от асфиксии.

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Следователи полагают, что произошел несчастный случай, и ребенок сам затянул вокруг своей шеи петлю. Скорее всего, малютка играл с колготками, накинул их на голову и один из чулок закрутился. А когда ребенок попытался его распутать - сделал только хуже и колготки стали удавкой. К сожалению, взрослые слишком поздно заметили, что мальчик не двигается. Врачи скорой помощи не сумели вернуть малыша к жизни.

Надо сказать, что мальчик рос в многодетной семье, которая считалась благополучной. Несмотря на то, что в момент нелепой смерти ребенка в квартире находилось много людей, никто из них не сумел предотвратить беды.

Как сообщили в СУ СК РФ по РБ, сегодня проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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