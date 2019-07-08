Авария в Калтасинском районе: на трассе Новый Орьебаш-Старый Орьебаш погибла автоледи опрокинувшись в кювет

Ранним утром 7 июля авария с трагическим исходом произошла в Калтасинском районе Башкирии. На втором километре дороги Новый Орьебаш-Старый Орьебаш в кювет опрокинулся «ВАЗ-2112», сообщает сайт Newsbash.ru.





За рулем легковушки находилась 25-летняя жительница Свердловской области. Девушка не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась, и автоледи получила смертельные травмы.

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Пострадали в ДТП двое ее пассажиров: 34-летний калтасинец и 20-летняя жительница Нефтекамска. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что погибшая девушка вообще не должна была садиться за руль. Суд лишил ее прав за нетрезвое вождение.