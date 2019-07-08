Авария в Калтасинском районе: на трассе Новый Орьебаш-Старый Орьебаш погибла автоледи опрокинувшись в кювет
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Ранним утром 7 июля авария с трагическим исходом произошла в Калтасинском районе Башкирии. На втором километре дороги Новый Орьебаш-Старый Орьебаш в кювет опрокинулся «ВАЗ-2112», сообщает сайт Newsbash.ru.
За рулем легковушки находилась 25-летняя жительница Свердловской области. Девушка не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась, и автоледи получила смертельные травмы.
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