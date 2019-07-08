Массовая гибель пчел в Башкирии: пчеловодству нанесен колоссальный ущерб

В Башкирии для пчеловодов наступили непростые времена. В самый разгар сезона пасечники Кармаскалинского, Миякинского и Илишевского районов остались без своих пчел. Это произошло из-за того, что агрономы начали обрабатывать свои поля неизвестными препаратами, которые стали для многих насекомых губительными. Так, житель Миякинского района Александр Петруня потерял 60-70% своих пчелосемей, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Отравили пчел при обработке полей. Мы думаем, что препараты эти запрещены к использованию. Всего в нашем районе примерно пострадало 300 пчелосемей, у меня погибло 60-70% пчел. Это мой единственный заработок, пенсию получаю 9 тысяч рублей, многие сейчас просто в отчаянии. Из того что есть теперь буду стараться спасать. Они обработали 100 гектаров земли без предупреждения. Мы видели, как они это делают, просили остановиться, но никто не прекратил. Кроме пчел погибло много других насекомых: муравьи, осы – это теперь вообще мертвая зона. Не знаю, сколько будет восстанавливаться природа. Это самый настоящий теракт. Ну кто так делает, в самый сезон медовый начинают травить, — возмущается Александр Петруня.

— На нервной почве я в реанимацию попал с кровоизлиянием. У меня погибли все 50 пчелосемей, в этом сезоне уже никакого меда не будет. В нашей деревне Петропавловке Миякинского района 3 пасеки пострадало, в соседних деревнях тоже 3-4. Куда смотрят экологи, это ведь не только пчелы погибли, еще все популяции насекомых и растений, — рассказал еще один пасечник Петр Петруня.

— Согласно закону они должны были оповестить население за 5 дней в случае, если пасеки находятся в радиусе не дальше 5 километров от обрабатываемой территории. Эта работа не выполнялась. Рекомендую пчеловодам отобрать мертвых особей и сдать на анализы в лабораторию Россельхознадзора. Если подтвердится, что химикаты отравили пчел, нужно будет доказать, что оповещений действительно не было, что пчеловод не подписывал никаких документов, не было объявлений в местных газетах. И с этими доказательствами можно смело обращаться в суд, чтобы возместить ущерб, — сказал Фанир Вениахметович.



По словам пострадавшего, если говорить о финансовых потерях, то речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей с одной небольшой пасеки. Сейчас пчеловодам ничего не остается, кроме как доказывать вину агрономов и подавать в суд. Такие потери сильно сказались не только на финансовом состоянии пасечников, но и на здоровье.Известно, что поступают жалобы не только из Башкирии. Пчелы умирают и в других регионах страны. Случаи зафиксированы в Мордовии, Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской областях. Мы спросили у представителя Министерства сельского хозяйства, можно ли пчеловодам надеяться на компенсацию.

Отметим, что в Башкирии на развитие пчеловодства за три года выделят более 66 миллионов рублей. Так, в 2019 году предприятиям будет выделено более 16 миллионов рублей. В 2020 году сумма господдержки составит 23,5 миллионов, в 2021 году – 26,6 миллионов рублей. Как сообщает «РБК-Уфа» в программе не предусмотрены компенсации гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Это связано с тем, что целью ее является создание крупных специализированных пчеловодческих хозяйств, которые будут сохранять генотип башкирской породы медоносных пчел и заниматься популяризацией местного бренда.

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