Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Массовая гибель пчел в Башкирии: пчеловодству нанесен колоссальный ущерб

Массовая гибель пчел в Башкирии: пчеловодству нанесен колоссальный ущерб

Добавлено: 08.07.19
Просмотров: 133
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
Массовая гибель пчел в Башкирии: пчеловодству нанесен колоссальный ущерб

В Башкирии для пчеловодов наступили непростые времена. В самый разгар сезона пасечники Кармаскалинского, Миякинского и Илишевского районов остались без своих пчел. Это произошло из-за того, что агрономы начали обрабатывать свои поля неизвестными препаратами, которые стали для многих насекомых губительными. Так, житель Миякинского района Александр Петруня потерял 60-70% своих пчелосемей, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Отравили пчел при обработке полей. Мы думаем, что препараты эти запрещены к использованию. Всего в нашем районе примерно пострадало 300 пчелосемей, у меня погибло 60-70% пчел. Это мой единственный заработок, пенсию получаю 9 тысяч рублей, многие сейчас просто в отчаянии. Из того что есть теперь буду стараться спасать. Они обработали 100 гектаров земли без предупреждения. Мы видели, как они это делают, просили остановиться, но никто не прекратил. Кроме пчел погибло много других насекомых: муравьи, осы – это теперь вообще мертвая зона. Не знаю, сколько будет восстанавливаться природа. Это самый настоящий теракт. Ну кто так делает, в самый сезон медовый начинают травить, — возмущается Александр Петруня.
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики

Читайте также:

Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
По словам пострадавшего, если говорить о финансовых потерях, то речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей с одной небольшой пасеки. Сейчас пчеловодам ничего не остается, кроме как доказывать вину агрономов и подавать в суд. Такие потери сильно сказались не только на финансовом состоянии пасечников, но и на здоровье.
— На нервной почве я в реанимацию попал с кровоизлиянием. У меня погибли все 50 пчелосемей, в этом сезоне уже никакого меда не будет. В нашей деревне Петропавловке Миякинского района 3 пасеки пострадало, в соседних деревнях тоже 3-4. Куда смотрят экологи, это ведь не только пчелы погибли, еще все популяции насекомых и растений, — рассказал еще один пасечник Петр Петруня. 
Известно, что поступают жалобы не только из Башкирии. Пчелы умирают и в других регионах страны. Случаи зафиксированы в Мордовии, Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской областях. Мы спросили у представителя Министерства сельского хозяйства, можно ли пчеловодам надеяться на компенсацию.
— Согласно закону они должны были оповестить население за 5 дней в случае, если пасеки находятся в радиусе не дальше 5 километров от обрабатываемой территории. Эта работа не выполнялась. Рекомендую пчеловодам отобрать мертвых особей и сдать на анализы в лабораторию Россельхознадзора. Если подтвердится, что химикаты отравили пчел, нужно будет доказать, что оповещений действительно не было, что пчеловод не подписывал никаких документов, не было объявлений в местных газетах. И с этими доказательствами можно смело обращаться в суд, чтобы возместить ущерб, — сказал Фанир Вениахметович.

Отметим, что в Башкирии на развитие пчеловодства за три года выделят более 66 миллионов рублей. Так, в 2019 году предприятиям будет выделено более 16 миллионов рублей. В 2020 году сумма господдержки составит 23,5 миллионов, в 2021 году – 26,6 миллионов рублей. Как сообщает «РБК-Уфа» в программе не предусмотрены компенсации гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Это связано с тем, что целью ее является создание крупных специализированных пчеловодческих хозяйств, которые будут сохранять генотип башкирской породы медоносных пчел и заниматься популяризацией местного бренда.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
Происшествия
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами
Происшествия
В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами
В Архангельском районе местные жители жалуются на соседа-пчеловода
Общество
В Архангельском районе местные жители жалуются на соседа-пчеловода
В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел
Это интересно
В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел
В Архангельском районе обсудили республиканскую программу по пчеловодству
Общество
В Архангельском районе обсудили республиканскую программу по пчеловодству
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Происшествия
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Пчеловод из Мишкинского района изобрел метод, позволяющий увеличить производительность маточного молочка
Общество
Пчеловод из Мишкинского района изобрел метод, позволяющий увеличить производительность маточного молочка
В Башкирии из-за жары урожай меда оказался под угрозой
Общество
В Башкирии из-за жары урожай меда оказался под угрозой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: