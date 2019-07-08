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Авария в Уфе: в поселке 8 Марта «Форд Фокус» врезался в «Тойоту», пострадали 5 человек

Добавлено: 08.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: в поселке 8 Марта «Форд Фокус» врезался в «Тойоту», пострадали 5 человек

В ГИБДД по Уфе сообщили, что 6 июля около часа ночи произошла авария, в которой пострадали пять человек, сообщает сайт Newsbash.ru.

В ведомстве уточнили, что ДТП зафиксировано на улице Надежды поселка 8 Марта. 33-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» при выезде с Аграрной улицы столкнулся с автомобилем «Тойота Аурис».

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В аварии пострадали пять человек: двухлетний ребенок и шестилетний мальчик, их 30-летняя мама, водитель «Форда», а также 26-летний водитель автомашины «Тойота».
«Водитель автомашины «Форд» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – сообщили дорожные полицейские.
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