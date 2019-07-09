Муж Луизы Хайруллиной Марат проиграл украденные деньги и просит помощи в их сборе

Супруг похитившей 23 млн рублей кассирши Луизы Хайруллиной проиграл все украденные деньги в азартные игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Издание отмечает, что мужчина сам признался в этом.





В ближайшее время он намерен отправиться на телевизионную передачу в Москву, чтобы там попросить помощи в сборе денег – их нужно вернуть банку. Кроме того, он не хочет, чтобы ситуация обернулась против его супруги, сообщает сайт Newsbash.ru.

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