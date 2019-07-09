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Авария в Дуванском районе: на мокрой дороге перевернулся в кювет ВАЗ-2112, погиб водитель

Добавлено: 09.07.19
Просмотров: 136
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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Авария в Дуванском районе: на мокрой дороге перевернулся в кювет ВАЗ-2112, погиб водитель

В минувший понедельник, 8 июля, на территории Дуванского района произошла авария с трагическим исходом, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Все произошло около полуночи на 204 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка. 26-летний парень за рулем «ВАЗа-2112» во время дождя не справился с управлением. Автомобиль упал в кювет и опрокинулся. Молодой человек получил не совместимые с жизнью травмы. Обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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