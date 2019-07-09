Авария в Дуванском районе: на мокрой дороге перевернулся в кювет ВАЗ-2112, погиб водитель
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В минувший понедельник, 8 июля, на территории Дуванского района произошла авария с трагическим исходом, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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