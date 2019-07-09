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В Агидели едва не утонул спортсмен во время выступлений на каноэ в День молодежи

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Агидель
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В Агидели едва не утонул спортсмен во время выступлений на каноэ в День молодежи

В Башкирии показательные выступления юных спортсменов на воде едва не закончились трагедией. Один из детей внезапно оказался в воде без спасательного жилета, на помощь к нему пришли спасатели, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инцидент произошел 6 июля в городе Агидели на празднованиях в честь Дня города и Дня молодежи.

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«На реке Апаишь проходили показательные выступления спортсменов на каноэ. В один момент одно из суден перевернулось. Мы моментально бросились на помощь, достали спортсмена из воды и доставили его на берег. Спортсмен был без спасательного жилета», — рассказал начальник местного поисково-спасательного подразделения Артур Хамадуллин.
Спасательные жилеты – средство обеспечения индивидуальной безопасности на воде. Даже люди, прекрасно плавающие, должны быть одеты в жилеты, напомнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
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