Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Кассир из Салавата Луиза Хайруллина и ее муж Марат тщательно следили за новостями о своем побеге на телевидении и в интернете. Об этом «Вестям» рассказал один из родственников семьи, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам собеседника, Марат вернулся в Салават и раскритиковал близких за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где обсуждали пропажу Луизы и всей ее семьи после хищения свыше 23 млн рублей из банка. Супруг Хайруллиной также сообщил, что участие родных в ток-шоу не понравилось и самой Луизе.

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