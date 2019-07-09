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Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Кассир из Салавата Луиза Хайруллина и ее муж Марат тщательно следили за новостями о своем побеге на телевидении и в интернете. Об этом «Вестям» рассказал один из родственников семьи, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам собеседника, Марат вернулся в Салават и раскритиковал близких за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где обсуждали пропажу Луизы и всей ее семьи после хищения свыше 23 млн рублей из банка. Супруг Хайруллиной также сообщил, что участие родных в ток-шоу не понравилось и самой Луизе.

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Напомним, передача вышла в эфир в начале июня. Известный телеведущий Андрей Малахов высказывал свое мнение по поводу резонансного побега семьи из Салавата.  Сегодня СМИ сообщили, что муж Луизы Хайруллиной проиграл похищенные ею 23 миллиона рублей. Семью задержали в Казани в минувший четверг. История кассира банка из Салавата прогремела на всю страну в конце мая.

После рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. После этого бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Женщину задержали 4 июля в Казани, где она пряталась с семьей в съемной квартире. Денег при ней не было, она отказалась рассказать, где их прячет. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». Сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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