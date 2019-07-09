Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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Кассир из Салавата Луиза Хайруллина и ее муж Марат тщательно следили за новостями о своем побеге на телевидении и в интернете. Об этом «Вестям» рассказал один из родственников семьи, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам собеседника, Марат вернулся в Салават и раскритиковал близких за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где обсуждали пропажу Луизы и всей ее семьи после хищения свыше 23 млн рублей из банка. Супруг Хайруллиной также сообщил, что участие родных в ток-шоу не понравилось и самой Луизе.Андрей Малахов высказывал свое мнение по поводу резонансного побега семьи из Салавата. Сегодня СМИ сообщили, что муж Луизы Хайруллиной проиграл похищенные ею 23 миллиона рублей. Семью задержали в Казани в минувший четверг. История кассира банка из Салавата прогремела на всю страну в конце мая.
После рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. После этого бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Женщину задержали 4 июля в Казани, где она пряталась с семьей в съемной квартире. Денег при ней не было, она отказалась рассказать, где их прячет. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». Сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы.
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