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Муж Луизы Хайруллиной Марат перестал выходить на связь

Добавлено: 09.07.19
Просмотров: 122
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Муж Луизы Хайруллиной Марат перестал выходить на связь

В Салавате сотрудники правоохранительных органов «потеряли» супруга Луизы Хайруллиной Марата. По данным источника «Вестей», мужчина не выходит на связь со вчерашнего вечера. По словам родственников, его уже искали и спрашивали оперативники, сообщает сайт Newsbash.ru.

По одной из версий, накануне он должен был отметиться в местном отделе полиции, но туда так и не явился. По некоторым данным, Марат сейчас может направляться в Москву для участия в одном из федеральных ток-шоу. 

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Ранее он отказался общаться с корреспондентом «Вестей». Также Луиза Хайруллина с мужем рассказали, как отнеслись к ток-шоу Андрея Малахова о своем побеге. 

Сегодня СМИ сообщили, что муж Луизы Хайруллиной проиграл похищенные ею 23 миллиона рублей. Семью задержали в Казани в минувший четверг.

История кассира банка из Салавата прогремела на всю страну в конце мая. После рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. После этого бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Женщину задержали 4 июля в Казани, где она пряталась с семьей в съемной квартире. Денег при ней не было, она отказалась рассказать, где их прячет. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». Сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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