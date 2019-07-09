Муж Луизы Хайруллиной Марат перестал выходить на связь

В Салавате сотрудники правоохранительных органов «потеряли» супруга Луизы Хайруллиной Марата. По данным источника «Вестей», мужчина не выходит на связь со вчерашнего вечера. По словам родственников, его уже искали и спрашивали оперативники, сообщает сайт Newsbash.ru.





По одной из версий, накануне он должен был отметиться в местном отделе полиции, но туда так и не явился. По некоторым данным, Марат сейчас может направляться в Москву для участия в одном из федеральных ток-шоу.

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