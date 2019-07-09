В Балтачевском районе трое мужчин изнасиловали в машине восьмиклассницу
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В Башкирии троих мужчин задержали в подозрении в изнасиловании 14-летней девочки. Заявление о надругательстве над девочкой написал дед подростка накануне, 8 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Сейчас следователям предстоит выяснить, кто причастен к преступлению против несовершеннолетней, а кто нет. Может быть, один, может быть, все трое. С задержанными проводятся необходимые оперативно-следственные действия, — сообщил собеседник.
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