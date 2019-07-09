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На двух федеральных каналах снимут ток-шоу про кассира Луизу Хайруллину

Добавлено: 09.07.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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На двух федеральных каналах снимут ток-шоу про кассира Луизу Хайруллину

Сегодня в Москве должны проходить съемки очередного выпуска передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Тему ток-шоу целиком посвятят Луизе Хайруллиной и ее истории. Когда выпуск выйдет в эфир - неизвестно, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил источник на Первом канале, сегодня в Москве проходят съемки очередного выпуска программы «Пусть говорят». Ожидаемая тема передачи - история Луизы Хайруллиной. При этом, как сообщает РИА Новости, аналогичные съемки сегодня ведутся и на телеканале "Россия" для программы Андрея Малахова. На каком из телеканалов появится сам Марат Хайруллин, муж Луизы Хайруллиной, и появится ли вообще - пока загадка. По некоторым данным мужчина отправился в Москву, чтобы просить помощи у телезрителей.

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Собеседник с Первого канала отказался раскрывать подробности об участниках передачи. Впрочем, телеканал "Россия" придерживается той же позиции. Когда обе передачи выйдут в эфир на данный момент неизвестно.

Напомним, Луизу Хайруллину из Салавата разыскивали по всей стране и за ее пределами. Женщина была задержана на съёмной квартире в соседнем Татарстане. Сейчас Хайруллина помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение и растрата в особо крупном размере». Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы.
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