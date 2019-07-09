На двух федеральных каналах снимут ток-шоу про кассира Луизу Хайруллину
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня в Москве должны проходить съемки очередного выпуска передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Тему ток-шоу целиком посвятят Луизе Хайруллиной и ее истории. Когда выпуск выйдет в эфир - неизвестно, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил источник на Первом канале, сегодня в Москве проходят съемки очередного выпуска программы «Пусть говорят». Ожидаемая тема передачи - история Луизы Хайруллиной. При этом, как сообщает РИА Новости, аналогичные съемки сегодня ведутся и на телеканале "Россия" для программы Андрея Малахова. На каком из телеканалов появится сам Марат Хайруллин, муж Луизы Хайруллиной, и появится ли вообще - пока загадка. По некоторым данным мужчина отправился в Москву, чтобы просить помощи у телезрителей.
Напомним, Луизу Хайруллину из Салавата разыскивали по всей стране и за ее пределами. Женщина была задержана на съёмной квартире в соседнем Татарстане. Сейчас Хайруллина помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение и растрата в особо крупном размере». Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной Марат перестал выходить на связь
Происшествия
Мужа кассира Луизы Хайруллиной Марата освободили из-под стражи после допроса
Происшествия
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Происшествия
Отец Луизы Хайруллиной уверен, что в громкой истории возможен только криминальный след, а не кража
Происшествия
Передача «Прямой эфир» предложила вознаграждение за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной
Общество
Луизой Хайруллиной заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
Это интересно
В Башкирию приедет Джон Уоррен для съемок передачи «Поедем, поедим!»
Культура
Жителей Кумертау покажут на Первом канале в телепроекте «Играй, гармонь любимая!»