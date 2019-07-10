Авария в Мелеузовском районе: пожилой водитель перевернулся в кювет с пассажирами
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Утром 9 июля на 199 километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошла серьезная авария с пострадавшими. После ДТП в больнице оказались два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
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