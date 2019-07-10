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Авария в Мелеузовском районе: пожилой водитель перевернулся в кювет с пассажирами

Добавлено: 10.07.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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Авария в Мелеузовском районе: пожилой водитель перевернулся в кювет с пассажирами

Утром 9 июля на 199 километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошла серьезная авария с пострадавшими. После ДТП в больнице оказались два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Виновником аварии стал 70-летний житель Кумертау. За рулем «Мицубиши Паджеро Спорт» он не справился с управлением и опрокинул авто в кювет. Серьезные травмы получили его 68-летняя жена и 19-летняя внучка.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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