Авария в Мелеузовском районе: пожилой водитель перевернулся в кювет с пассажирами

Утром 9 июля на 199 километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошла серьезная авария с пострадавшими. После ДТП в больнице оказались два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Виновником аварии стал 70-летний житель Кумертау. За рулем «Мицубиши Паджеро Спорт» он не справился с управлением и опрокинул авто в кювет. Серьезные травмы получили его 68-летняя жена и 19-летняя внучка.