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Семья кассира Луизы Хайруллиной после ограбления жила в палатке у реки

Добавлено: 10.07.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Семья кассира Луизы Хайруллиной после ограбления жила в палатке у реки

История Луизы Хайруллиной даже после ее задержания разворачивается каждый день словно детективный клубок. Ее искали по всей стране, а в это время Луиза вместе с семьей жила в палатке у реки. В город они могли вернуться в любой удобный момент, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает "Московский Комсомолец", женщина после ограбления банка выбрала лучшую тактику: не бежать сломя голову куда подальше, а находиться рядом с местом преступления. В то время, как полицейские искали ее по всей России, а другие думали, что она давно за границей, Луиза пряталась в палатке на берегу речки недалеко от Салавата. Грубо говоря, в часе езды от своего дома.

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Когда закончилась еда, семейство вернулось в город. Удивительно, что в это время их никто не заметил: лица беглецов знала если не вся страна, то уж точно весь Салават. В тот день они ставят в гараж свой автомобиль, который спустя пару недель найдут оперативники. Тогда родится версия: семья первое время жила прямо здесь, в гараже, который принадлежал Рамилю Мулахметову, отцу Луизы. Правда, этим гаражом он давно не пользовался и был в шоке от такой находки полицейских.

В Казань семья поехала по двое. Выбор был совершенно спонтанным. Семью можно понять: многие в республике, планируя поездку на выходные куда-нибудь недалеко, в основном выбирают между Казанью и Екатеринбургом. Решили ехать в Татарстан. Там семья снимала квартиры максимум на пару дней, потом приходилось переезжать.

По словам общественников, которые общались с Маратом Хайруллиным лично, в последнее время супруги хотели сдаться. Остаток денег глава семейства якобы отдал на биржу. К слову, именно для брокерских ставок он и просил вынести свою жену такую крупную сумму из банка. По его же версии Луиза делала это на протяжении двух лет, а убыток денег никто не замечал, потому что женщина по факту проверяла сама себя. В эту версию верит разве что сам Марат, жители республики считают, что мужчина держит всех вокруг за дураков, когда хочет сказать, что система безопасности "Россельхозбанка" не могла за несколько лет заметить пропажу средств.

Также Марат Хайруллин отрицает, что он, его жена или дети делали какие-либо сторонние звонки, по которым их могли отследить. Задержание стало для них неожиданностью. Судя по всему, в этом есть большая заслуга сыщиков из ФСБ.

Напомним, Луизу Хайруллину из Салавата разыскивали по всей стране и за ее пределами. Женщина была задержана на съёмной квартире в соседнем Татарстане. Сейчас Хайруллина помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение и растрата в особо крупном размере». Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы.

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