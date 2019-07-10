В Калтасинском районе мужчина облил спиртом и поджег свою сожительницу

Жуткий случай произошел на днях в Калтасинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 68-летний мужчина жестоко расправился со своей 46-летней сожительницей, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В ходе распития алкоголя пара поссорилась. Пенсионер облил женщину спиртным и поджог. Со страшными ожогами головы и тела пострадавшую доставили в районную больницу, откуда через пару дней перевезли в Уфу. Спасти пациентку не удалось. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.