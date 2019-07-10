В Калтасинском районе мужчина облил спиртом и поджег свою сожительницу
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Жуткий случай произошел на днях в Калтасинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 68-летний мужчина жестоко расправился со своей 46-летней сожительницей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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