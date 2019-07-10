Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Калтасинском районе мужчина облил спиртом и поджег свою сожительницу

В Калтасинском районе мужчина облил спиртом и поджег свою сожительницу

Добавлено: 10.07.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Калтасинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Калтасинском районе мужчина облил спиртом и поджег свою сожительницу

Жуткий случай произошел на днях в Калтасинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 68-летний мужчина жестоко расправился со своей 46-летней сожительницей, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Калтасинском районе муж из ревности убил жену

Читайте также:

В Калтасинском районе муж из ревности убил жену
В ходе распития алкоголя пара поссорилась. Пенсионер облил женщину спиртным и поджог. Со страшными ожогами головы и тела пострадавшую доставили в районную больницу, откуда через пару дней перевезли в Уфу. Спасти пациентку не удалось. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку
Происшествия
В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
Происшествия
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
В Мишкинском районе погиб 3-летний ребенок упав в ведро с кипятком
Происшествия
В Мишкинском районе погиб 3-летний ребенок упав в ведро с кипятком
В Федоровском районе подрались два собутыльника
Происшествия
В Федоровском районе подрались два собутыльника
В Салавате школьнику, после драки из-за мяча, удалили селезенку
Происшествия
В Салавате школьнику, после драки из-за мяча, удалили селезенку
В Краснокамском районе двое мужчин изнасиловали в лесу студентку
Происшествия
В Краснокамском районе двое мужчин изнасиловали в лесу студентку
В Мечетлинском районе от двух ножевых ранений скончался мужчина
Происшествия
В Мечетлинском районе от двух ножевых ранений скончался мужчина
В Мелеузовском районе в столкновении иномарки и отечественного авто погиб водитель
Происшествия
В Мелеузовском районе в столкновении иномарки и отечественного авто погиб водитель
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: