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В Стерлитамаке буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи

Добавлено: 10.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Стерлитамаке буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи

В очередной раз в Башкирии совершено нападение на врача «скорой помощи». 10 июля в Стерлитамаке в 1.24 ночи диспетчеру поступил звонок от женщины — муж без сознания. На вызов выехал фельдшер, прибыв по указанному адресу, увидел, что пациент лежит на полу, сообщает сайт Newsbash.ru.

Со слов жены мужчина стоял, а потом упал. Фельдшер осмотрел его — артериальное давление и сахар у пациента были в норме, признаков инсульта не наблюдалось. Жена рассказала, что накануне вечером и до этого муж пил. В это время мужчина вскочил на ноги и с силой ударил медика в живот. Тот попытался защититься, завязалась борьба. Жена повисла на муже, пыталась оттащить его от сотрудника «скорой помощи», чтобы остановить избиение. Фельдшер с трудом смог покинуть квартиру.

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С этого же адреса через час поступил новый вызов. Женщина уверяла, что у мужа сильные боли в руке. На вызов отправился тот же фельдшер, но уже с сотрудниками полиции.

Дверь открыла жена, пьяный муж спал. Когда его разбудили и стали выяснять, зачем снова вызвали скорую, мужчина увидел полицейских, испугался и сказал, что фельдшер его избил и у него теперь болит рука. Его осмотрели, но телесных повреждений обнаружено не было. Полицейские вместе с участковым составили акт, жена подтвердила факт нападения на медика и его избиения.

Когда фельдшер вернулся с повторного вызова и у него прошел шок, медику стало плохо, и он обратился в травпункт городской больницы №1. Ему поставили диагноз «закрытая травма живота» и увезли в хирургическое отделение. Пострадавший написал заявление в городской отдел полиции о нападении и избиении при исполнении своих служебных обязанностей. Но представители профкома станции скорой медицинской помощи Стерлитамака сомневаются в том, что агрессивный пациент будет наказан.

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