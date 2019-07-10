Марата Хайруллина арестовали в аэропорту Уфы после возвращения со съемок в "Пусть говорят"
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Поездку в Москву для Марата Хайруллина может закончиться плачевно. Мужчину арестовали в аэропорту Уфы после его прилета из столицы России, куда он ездил сниматься в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, сообщает сайт Newsbash.ru.
Там мужчина рассказал свою версию произошедшего и попросил помощи у россиян в сборе денег для возврата банку. По его словам, деньги Луиза выносила деньги по частям в течение последних пару лет, которые Марат поигрывал в азартных играх.
Чета Хайруллиных стала известна на всю страну после ограбления банка на 25 миллионов рублей 27 мая. Луиза Хайруллина, которая работала старшим кассиром, вынесла из здания денежные средства и скрылась вместе со своей семьей. 5 июля их задержали в Казани, где семья жила на съемной квартире.
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