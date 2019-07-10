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Марата Хайруллина арестовали в аэропорту Уфы после возвращения со съемок в "Пусть говорят"

Добавлено: 10.07.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Марата Хайруллина арестовали в аэропорту Уфы после возвращения со съемок в "Пусть говорят"

Поездку в Москву для Марата Хайруллина может закончиться плачевно. Мужчину арестовали в аэропорту Уфы после его прилета из столицы России, куда он ездил сниматься в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, сообщает сайт Newsbash.ru.

Там мужчина рассказал свою версию произошедшего и попросил помощи у россиян в сборе денег для возврата банку. По его словам, деньги Луиза выносила деньги по частям в течение последних пару лет, которые Марат поигрывал в азартных играх.

Муж кассирши Луизы Марат Хайруллин выступил на ток-шоу «Пусть говорят»

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Как стало известно, житель Салавата не имел права покидать город, однако он нарушил предписание правоохранительных органов. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Чета Хайруллиных стала известна на всю страну после ограбления банка на 25 миллионов рублей 27 мая. Луиза Хайруллина, которая работала старшим кассиром, вынесла из здания денежные средства и скрылась вместе со своей семьей. 5 июля их задержали в Казани, где семья жила на съемной квартире.
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