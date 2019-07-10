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В МВД прокомментировали повторное задержание Марата Хайруллина

Добавлено: 10.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В МВД прокомментировали повторное задержание Марата Хайруллина

В Башкирии задержали супруга кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Главным Следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по статье 160 УК РФ, установлена причастность ее мужа к краже денежных средств в особо крупном размере.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и регионального УФСБ», — сообщили в пресс-службе МВД России.
По версии следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания.

В настоящее время подозреваемый задержан. с ним проводятся следственные действия. Предварительное расследование продолжается.
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