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В Белебее мужчину пырнули ножом и выкинули из окна третьего этажа

Добавлено: 10.07.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебее мужчину пырнули ножом и выкинули из окна третьего этажа

В Башкирии в Белебее местного жителя выбросили из окна третьего этажа. Мужчина выпивал в этом доме со своими знакомыми. В процессе посиделки его ударили ножом и выкинули на улицу, сообщает сайт Newsbash.ru.

Мужчина приземлился прямо на асфальт. Судя по всему, у пострадавшего сильный травматический шок. Вокруг горожанина собрались местные жители, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

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Как сообщают очевидцы произошедшего, все произошло внезапно. Из окон дома доносились мужские голоса, там шла вечерина. Внезапно все изменилось.

Луиза Ф., местная жительница:
Его ударили ножом и выкинули с третьего этажа. Он упал на асфальт, лежит на земле и курит! Удивительно! Здесь всегда так, тут одни алкаши живут, общежитие же.
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