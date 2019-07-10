В Белебее мужчину пырнули ножом и выкинули из окна третьего этажа
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В Башкирии в Белебее местного жителя выбросили из окна третьего этажа. Мужчина выпивал в этом доме со своими знакомыми. В процессе посиделки его ударили ножом и выкинули на улицу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Мужчина приземлился прямо на асфальт. Судя по всему, у пострадавшего сильный травматический шок. Вокруг горожанина собрались местные жители, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.
Луиза Ф., местная жительница:
Его ударили ножом и выкинули с третьего этажа. Он упал на асфальт, лежит на земле и курит! Удивительно! Здесь всегда так, тут одни алкаши живут, общежитие же.
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