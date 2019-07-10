В Белебее мужчину пырнули ножом и выкинули из окна третьего этажа

В Башкирии в Белебее местного жителя выбросили из окна третьего этажа. Мужчина выпивал в этом доме со своими знакомыми. В процессе посиделки его ударили ножом и выкинули на улицу, сообщает сайт Newsbash.ru.





Мужчина приземлился прямо на асфальт. Судя по всему, у пострадавшего сильный травматический шок. Вокруг горожанина собрались местные жители, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Его ударили ножом и выкинули с третьего этажа. Он упал на асфальт, лежит на земле и курит! Удивительно! Здесь всегда так, тут одни алкаши живут, общежитие же.

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Как сообщают очевидцы произошедшего, все произошло внезапно. Из окон дома доносились мужские голоса, там шла вечерина. Внезапно все изменилось.