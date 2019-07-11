В городе Октябрьский мужчина неделю умирал в 500 метрах от больницы: там ему отказали в помощи
Ужасающий случай произошел в Башкирии. В городе Октябрьский пожилой мужчина неделю умирал буквально в нескольких шагах от территории больницы. К нему никто не подходил, а он был настолько обессилен, что даже не мог подняться, но звал на помощь. Спасли жизнь 67-летнего волонтеры поискового движения «Лиза Алерт», сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказала доброволец Елена Барбие, Николай Акимов пропал еще 2 июля. Родные и близкие мужчины стали искать его, но нигде не могли найти, и обратились за помощью к волонтерам. 8 июля они стали прочесывать каждый уголок города.
А дальше все было, как в кино: добровольцы примчались на место, где уже неделю лежал мужчина. Началась его эвакуация. все происходило прямо под окнами больницы города Октябрьского. Только вот никто из медиков так и не вышел, чтобы оказать помощь пожилому человеку.
Уже позже волонтеры выяснили, что все это время Николай Акимов лежал в лесу и тихо дожидался своей смерти. Оказалось, что в день своего исчезновения мужчине стало плохо, он обратился за помощью в больницу, но ему отказали в госпитализации, а пенсионера отправили домой одного. Только вот дойти до близких он не смог, прошел 500 метров от больницы, упал, и звал на помощь. Но никто к нему так и не подошел.