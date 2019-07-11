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В городе Октябрьский мужчина неделю умирал в 500 метрах от больницы: там ему отказали в помощи

Добавлено: 11.07.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьский мужчина неделю умирал в 500 метрах от больницы: там ему отказали в помощи

Ужасающий случай произошел в Башкирии. В городе Октябрьский пожилой мужчина неделю умирал буквально в нескольких шагах от территории больницы. К нему никто не подходил, а он был настолько обессилен, что даже не мог подняться, но звал на помощь. Спасли жизнь 67-летнего волонтеры поискового движения «Лиза Алерт», сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказала доброволец Елена Барбие, Николай Акимов пропал еще 2 июля. Родные и близкие мужчины стали искать его, но нигде не могли найти, и обратились за помощью к волонтерам. 8 июля они стали прочесывать каждый уголок города. 

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— Заявка поступила к нам поздно вечером 7 июля, было принято решение об инфопоиске, ребята зарепостили все группы до одной, прозвонили больницы. Но, к нашему сожалению, не было ни одного свидетельства. Мысли в голове крутились страшные, тем более, что мы понимали - прошла уже неделя. К утру было принято решение запустить автономную группу. С самого утра поисковики клеили ориентировки и опрашивали очевидцев, продавцов магазинов. Никто нашего пропавшего не видел, как будто его и не было. Оставался только прочес лесопосадок вокруг больницы и отсмотр записей с камер. Одна группа пошла просматривать камеры, другая на прочес, — вспоминает Елена.
Камеры не дали результатов. Волонтеры и родственники уже почти отчаялись, но в 20:30 первая группа сообщила: «Нашли!». Оказалось, что все это время мужчина лежал на земле... в 500 метрах от больницы, куда приходил за помощью.

А дальше все было, как в кино: добровольцы примчались на место, где уже неделю лежал мужчина. Началась его эвакуация. все происходило прямо под окнами больницы города Октябрьского. Только вот никто из медиков так и не вышел, чтобы оказать помощь пожилому человеку. 
— Хочется, отдельно сказать пару слов о сотрудниках скорой помощи, которые в трудной ситуации не помогли ничем, абсолютно. А после вызова машина скорой помощи ехала 10–15 минут к месту, где находился пропавший. К слову расстояние там — не более 500 метров от больницы, из ворот которой она и выехала, — продолжает Елена.

Уже позже волонтеры выяснили, что все это время Николай Акимов лежал в лесу и тихо дожидался своей смерти. Оказалось, что в день своего исчезновения мужчине стало плохо, он обратился за помощью в больницу, но ему отказали в госпитализации, а пенсионера отправили домой одного. Только вот дойти до близких он не смог, прошел 500 метров от больницы, упал, и звал на помощь. Но никто к нему так и не подошел.

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