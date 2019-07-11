Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Россельхознадзор и прокуратура Башкирии проверят причины массовой гибели пчел в 10 районах республики

Россельхознадзор и прокуратура Башкирии проверят причины массовой гибели пчел в 10 районах республики

Добавлено: 11.07.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
Россельхознадзор и прокуратура Башкирии проверят причины массовой гибели пчел в 10 районах республики

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура и Россельхознадзор начали проверку обстоятельств массовой гибели пчел в 10 районах республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительным данным, в личных подсобных хозяйствах этих районов погибло около 0,6% пчелосемей, а в некоторых, в частности, Кармаскалинском — половина. Одной из самых распространенных версий является гибель пчел в результате обработки ядохимикатами полей рапса, площадь которых в республике за год выросла в полтора раза. Из-за нападения вредителей на рапсовые побеги фермеры увеличили количество обработок. На итоговые сборы и цену меда гибель пчел, по прогнозу производителей, серьезно не повлияет, но инцидент может иметь отложенные последствия. Так, экологи сообщают, что вслед за пчелами погибли птицы и млекопитающие, которые ими питались.

Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики

Читайте также:

Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
В минсельхозе Башкирии вчера обсудили самый массовый случай гибели пчел в регионе за последние годы. По предварительным данным, с конца июня в республике погибло около 0,6% пчелосемей (всего их насчитывается 325 тыс.). Такие случаи зафиксированы в 10 районах, в том числе Бижбулякском, Миякинском, Иглинском, Стерлитамакском, Илишевском, Уфимском. В Кармаскалинском районе, по оценке самих пчеловодов, погибла половина пчелосемей. Более 90% пасек в Башкирии принадлежат личным подсобным хозяйствам. Их деятельность государством не регламентируется.

По оценке минсельхоза, в основном пострадали мелкие и средние пасеки. Оценить нанесенный им ущерб в ведомстве затрудняются. Относительно крупные пчеловоды в районах сообщили журналистам об ущербе в размере более 150 тыс. руб. каждой пасеке.

В минсельхозе создали рабочую группу, чтобы разобраться в причинах инцидента. Одна из наиболее вероятных версий — последствия обработки рапсовых полей ядохимикатами. Площадь посева этой высокодоходной культуры в Башкирии ежегодно растет. За последний год, по данным министерства, она увеличилась на 40%, до 47 тыс. га.

Погода этого лета способствовала распространению вредителей на рапсовых полях, в том числе капустной моли. В результате фермеры увеличили число химических обработок полей, сообщил собеседник в минсельхозе. «Если раньше за лето обрабатывали три-четыре раза, то в этом уже пять-шесть»,— отметил он. Рапсовые поля обрабатываются независимо от фазы развития растений, в том числе во время цветения, а значит, медосбора.

В республике ждут результатов лабораторных испытаний погибших пчел: они могут показать, какое именно вещество привело к их гибели.

Проверку заявлений пчеловодов проводят природоохранная прокуратура и Россельхознадзор.

Свое расследование провели активисты ОНФ. По их данным, фермеры, применяющие ядохимикаты на полях, не утилизируют использованную тару, а складируют ее в лесной зоне или сжигают без всякого контроля. Кроме того, по информации активиста движения Мурада Шафикова, кроме гибели пчел зафиксированы факты гибели других насекомых, а также мелких млекопитающих и птиц, которые ими питались. «Отголоски этого ущерба для экосистемы будут ощущаться еще долгое время»,— полагает он.

Пчеловоды намерены поставить вопрос о компенсации ущерба. Но в минсельхозе уже заявляют, что перспектива выплат большинству пасек не просматривается, так как они нигде не зарегистрированы и были стихийно разбиты без всякого контроля вблизи полей.

Сельхозпроизводителей на совещании предупредили об уголовной ответственности за нарушение закона о пчеловодстве и нормативов применения химических веществ.

В 2014-2018 годах Башкирия занимала первое место в России по объему производства товарного меда, хотя за эти четыре года объем упал на 17%, до 5,5 млн т в 2018 году. Объем валового производства составил в 2018 году 12,6 млн т. К 2030 году, согласно региональной программе развития пчеловодства, число пчелосемей в республике должно увеличиться с 325 тыс. до 460 тыс.

Региональный закон о пчеловодстве обязывает лиц, применяющих химикаты для обработки полей и лесов, оповещать пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе 5 км, не позже чем за пять дней до обработки. Однако в законе есть оговорка, что предупреждаться должны только пасеки, внесенные в план и похозяйственные книги. В оповещении должна быть указана дата, способ обработки растений, уровень токсичности применяемых веществ и зона применения.

Один из крупных башкирских пчеловодов Рустем Резбаев сообщил, что не услышал на совещании главного — какими именно веществами в этом году обрабатывали поля производители рапса. «Нам остается только гадать, был ли это разрешенный ядохимикат и в каких дозировках он применялся,— отметил он.— Мы вынуждены ориентироваться на слухи о том, что используются устаревшие, китайские и даже запрещенные в Европе препараты. Мы бы хотели получить достоверные данные об этом и главное, убедиться в том, что эта ситуация не повторится».

Предприниматель Сергей Мулюков («Башкирские пасеки плюс») отмечает, что «проблема назревала давно». «Обработка рапсовых полей этим летом — это последняя капля, так как закон о пчеловодстве в части информирования об обработке полей и раньше не соблюдался»,— отметил он. При этом, считает собеседник, доля пострадавших пасек не так велика, чтобы отразиться на объеме сбора меда и его цене. «Критического падения сборов не будет, а ценам на мед расти дальше некуда. Для отрасли неблагоприятными были все последние четыре года, так что цены останутся на пике. Страшно не это, а риски, которые отчетливо стали понятны для отрасли. Восстановление каждой пасеки займет два-три года, это вложения, которые не факт, что окупятся. Количество людей в этом бизнесе может уменьшиться: при таком отношении к пчеловодам кто захочет продолжать этим заниматься?» —заключил господин Мулюков.



Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Массовая гибель пчел в Башкирии: пчеловодству нанесен колоссальный ущерб
Происшествия
Массовая гибель пчел в Башкирии: пчеловодству нанесен колоссальный ущерб
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
Происшествия
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами
Происшествия
В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами
В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи
Экономика
В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи
В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел
Это интересно
В Башкирии будет работать передвижная лаборатория по исследованию болезней пчел
В Архангельском районе обсудили республиканскую программу по пчеловодству
Общество
В Архангельском районе обсудили республиканскую программу по пчеловодству
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Происшествия
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Пчеловод из Мишкинского района изобрел метод, позволяющий увеличить производительность маточного молочка
Общество
Пчеловод из Мишкинского района изобрел метод, позволяющий увеличить производительность маточного молочка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: