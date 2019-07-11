Марат Хайруллин надеется, что россияне помогут вернуть семье деньги в банк
Марат Хайруллин с экранов телевизоров обратился к жителям России. Он попросил всех "скинуться", чтобы помочь его семье покрыть ущерб перед банком. Правда, в студии программы "Пусть говорят" за такую просьбу его обсмеяли, сообщает сайт Newsbash.ru.
Накануне Марат Хайруллин приехал в Москву в студию передачи "Пусть говорят" и рассказал о том, как его супруга украла деньги. Если вкратце: мужчина был игроманом, более полутора лет просил жену выносить деньги из кассы Россельхозабанка, в котором она работала старшим кассиром. Зрители, естественно, в такую версию не поверили, но дали Марату возможность высказаться.
Марат Хайруллин:
Напомним, Луизу Хайруллину из Салавата разыскивали по всей стране и за ее пределами. Женщина была задержана на съёмной квартире в соседнем Татарстане. Сейчас Хайруллина помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение и растрата в особо крупном размере». Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы.