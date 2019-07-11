Марат Хайруллин надеется, что россияне помогут вернуть семье деньги в банк

Марат Хайруллин с экранов телевизоров обратился к жителям России. Он попросил всех "скинуться", чтобы помочь его семье покрыть ущерб перед банком. Правда, в студии программы "Пусть говорят" за такую просьбу его обсмеяли, сообщает сайт Newsbash.ru.





Накануне Марат Хайруллин приехал в Москву в студию передачи "Пусть говорят" и рассказал о том, как его супруга украла деньги. Если вкратце: мужчина был игроманом, более полутора лет просил жену выносить деньги из кассы Россельхозабанка, в котором она работала старшим кассиром. Зрители, естественно, в такую версию не поверили, но дали Марату возможность высказаться.

Я считаю, что Луиза не виновата. Я хочу ей помочь, она здесь ни при чем. Я надеюсь, что мы сможем вернуть деньги в банк. Мы когда сбежали с деньгами с маленькой частью этих денег, мы читали комментарии. Нас все поддерживали. Никаких сообщников у нас не было. Я пришел сюда, чтобы сказать правду. Дело ваше: верить или нет. Я пришел только ради нашей семьи. Адвокаты предложили нам выход: вернуть деньги. Я хочу обратиться - кто нам чем поможет в этой ситуации.

В конце передачи Хайруллин обратился к жителям России с протянутой рукой. Он объяснился: много жителей страны в Интернете оказывали поддержку его семье. Сейчас он верит, что даже с учетом новых обстоятельств дела на свете остались неравнодушные люди. Правда, как показывают комментарии в группе помощи Луизы Хайруллиной, страна резко возненавидела обоих супругов.В конце передачи ведущий Дмитрий Борисов сделал вывод, что в этой истории остается одна горькая правда - дети без родителей. По приезду в Уфу Марата Хайруллина задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, Луизу Хайруллину из Салавата разыскивали по всей стране и за ее пределами. Женщина была задержана на съёмной квартире в соседнем Татарстане. Сейчас Хайруллина помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение и растрата в особо крупном размере». Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы.

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