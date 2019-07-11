В Башкирии вслед за пчелами зафиксировали гибель пернатых
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Факт падежа мелких млекопитающих и пернатых в районах республики зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта. Они не исключают, что все это взаимосвязано, а причиной стала все та же химическая обработка сельхозпосевов, в частности рапса, сообщает сайт Newsbash.ru.
ОНФ республики обратился в природоохранную прокуратуру и региональное управление Россельхознадзора с просьбой взять на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел в нескольких районах региона. Образцы падших насекомых направлены в лаборатории. Не исключено, что был нарушен регламент внесения инсектицидов и не учтен их класс опасности.
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