В Башкирии вслед за пчелами зафиксировали гибель пернатых

Факт падежа мелких млекопитающих и пернатых в районах республики зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта. Они не исключают, что все это взаимосвязано, а причиной стала все та же химическая обработка сельхозпосевов, в частности рапса, сообщает сайт Newsbash.ru.





ОНФ республики обратился в природоохранную прокуратуру и региональное управление Россельхознадзора с просьбой взять на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел в нескольких районах региона. Образцы падших насекомых направлены в лаборатории. Не исключено, что был нарушен регламент внесения инсектицидов и не учтен их класс опасности.

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Так, в Стерлитамакском районе был обнаружен целый склад канистр с химикатами прямо под открытым небом. Между тем министр сельского хозяйства республики заявил, что инцидент произошел из-за несогласованности действий пчеловодов и аграриев. Поэтому региональному Минсельхозу необходимо выработать систему взаимоотношений между ними, чтобы избежать таких ситуаций впредь.