Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии вслед за пчелами зафиксировали гибель пернатых

В Башкирии вслед за пчелами зафиксировали гибель пернатых

Добавлено: 11.07.19
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии вслед за пчелами зафиксировали гибель пернатых

Факт падежа мелких млекопитающих и пернатых в районах республики зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта. Они не исключают, что все это взаимосвязано, а причиной стала все та же химическая обработка сельхозпосевов, в частности рапса, сообщает сайт Newsbash.ru.

ОНФ республики обратился в природоохранную прокуратуру и региональное управление Россельхознадзора с просьбой взять на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел в нескольких районах региона. Образцы падших насекомых направлены в лаборатории. Не исключено, что был нарушен регламент внесения инсектицидов и не учтен их класс опасности.

Россельхознадзор и прокуратура Башкирии проверят причины массовой гибели пчел в 10 районах республики

Читайте также:

Россельхознадзор и прокуратура Башкирии проверят причины массовой гибели пчел в 10 районах республики
Так, в Стерлитамакском районе был обнаружен целый склад канистр с химикатами прямо под открытым небом. Между тем министр сельского хозяйства республики заявил, что инцидент произошел из-за несогласованности действий пчеловодов и аграриев. Поэтому региональному Минсельхозу необходимо выработать систему взаимоотношений между ними, чтобы избежать таких ситуаций впредь.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Россельхознадзор и прокуратура Башкирии проверят причины массовой гибели пчел в 10 районах республики
Происшествия
Россельхознадзор и прокуратура Башкирии проверят причины массовой гибели пчел в 10 районах республики
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
Происшествия
Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики
В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами
Происшествия
В Илишевском районе началась массовая гибель пчел из-за обработки полей химикатами
В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
Происшествия
В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов
Общество
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов
Радий Хабиров поручил разобраться с отсутствием управлений сельского хозяйства в некоторых районах
Политика
Радий Хабиров поручил разобраться с отсутствием управлений сельского хозяйства в некоторых районах
В Башкирии львиная доля свалок состоит из строительного мусора
Общество
В Башкирии львиная доля свалок состоит из строительного мусора
В Чишминском районе ОНФ подтвердили плохое состояние дорог в деревне Каран-Елга
Общество
В Чишминском районе ОНФ подтвердили плохое состояние дорог в деревне Каран-Елга
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: