В Уфе полицейские пострадали от нападения двух молодых людей

В Уфе совершено нападение на полицейских. Инцидент произошел утром 10 июля. При патрулировании улицы Пушкина стражи порядка обратили внимание на двух подозрительных молодых парней, которые, заметив полицейских, попытались скрыться на автомобиле, сообщает сайт Newsbash.ru.





При попытке их задержания один из молодых людей брызнул в лицо патрульному из газового баллончика и резко начал движение на автомобиле вперед, при этом совершил наезд на другого полицейского. Нападавшим удалось скрыться. Однако вскоре они были задержаны инспекторами полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе. Сотрудники полиции обратились в больницу за медицинской помощью.

«Подозреваемыми в нападении на полицейских оказались 19-летний и 20-летний жители Уфы. Материалы по данному факту переданы в региональное подразделение Следственного комитета России, где возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. В настоящее время один из подозреваемых в нападении на сотрудников полиции, 20-летний уфимец, задержан в порядке статьи 91 Уголовно- процессуального кодекса РФ», — прокомментировали ситуацию с нападением в пресс-службе МВД по РБ.

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Отмечается, что ранее в полицию Уфы неоднократно поступали сообщения от местных жителей, что неподалеку от данного участка улицы замечали подозрительных людей, которые могли делать закладки наркотиков.