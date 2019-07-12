Муж Луизы Марат Хайруллин рассказал всю правду о похищении 25 млн рублей из банка в Салавате
Чуть меньше недели назад история побега Луизы Хайруллиной — кассира из банка в Салавате, которую обвиняют в краже 25 миллионов рублей, — подошла к завершению. 5 июля ее вместе со всей семьей задержали на съемной квартире в Казани. Луизу привезли в Уфу и посадили в СИЗО. Детей отдали дедушке, который стал их временным опекуном. А вот Марата Хайруллина, мужа Луизы, после допроса отпустили. Он отправился домой в Салават, а уже спустя пару дней уехал в Москву — на ток-шоу «Пусть Говорят».
Неожиданный попутчик
Искать Марата я отправился в понедельник, 8 июля. Поездка заняла неполных три часа. На руках был только адрес тестя Марата — Рамиля, туда я и направился в первую очередь. Но дома никого не было — несмотря на все мои сотрясания двери, она осталась равнодушно-холодной. Не дали успехов и поиски у дома супругов — он был заперт. В надежде на подсказку, где искать Марата, я позвонил отцу Луизы. Но и тут ждала неудача:
Марат оказался довольно интересным человеком — совсем не похожим на матерого афериста, который обчистил банк и пустился в бега. В дороге мы не говорили о краже, больше беседовали на общие отвлеченные темы, чувствовалось, что говорить про историю с банком он пока не настроен. Хоть он смеялся над шутками и острил сам, создавалось впечатление, что Марат подавлен и не особо осознает, куда он едет и зачем. Он подолгу смотрел в окно отсутствующим взглядом и о чем-то размышлял.
От волнения у меня проснулся дикий аппетит — я съел всё, что было с собой, покупал еду в придорожных кафе и предлагал на всякий случай Марату — вдруг у него нет денег. Но он вежливо отказывался и как будто бы не нуждался в подпитке. За всю дорогу он поел всего один раз и то лишь поковырялся в порции.
Свои не бросили
За беседами ни о чем прошли первые восемь часов пути, и мы плавно вырулили на тему задержания — Марат рассказал, что произошло после того, как их привезли в Уфу.
— Детей отдали отцу Луизы, потому что до последнего не было ясно, что будет со мной, останусь я в полиции или меня отпустят. Все сотрудники, у которых я спрашивал, отвечали на этот вопрос по-разному. Спустя пару часов меня вызвали на допрос к старшему следователю. Когда он закончился, я спросил: «Мне что, в СИЗО?» Она ответила: «Нет — домой», — рассказал Марат. — Мне дали сразу несколько повесток — на 10 июля и несколько дней вперед. И по ним я должен явиться в полицию. Меня выпустили из отделения где-то в час ночи — без денег, карт, и телефона. Я растерялся. Не знал, куда идти. Ладно, хоть один из сотрудников спросил: «Ну что, куда ты?» Я честно ответил, что не знаю, он тогда посоветовал позвонить тестю. Телефона же у меня не было — он дал позвонить со своего. Рамиль к этому времени уже был на Бельском мосту, он удивился, что меня отпустили, но все-таки вернулся за мной, и мы поехали в Салават.
Местная достопримечательность
Марат признался, что в первые дни в Салавате чувствовал себя местной достопримечательностью.
«Это я во всем виноват»
Временами Марат дремал или делал вид, что спит — на оклики он отзывался, но сидел подолгу с закрытыми глазами. Мне не спалось — привычка не дает спать в дороге, поэтому я думал о всей истории. Марат выглядел не подавленным или грустным, скорее, безумно уставшим, смирившимся с судьбой. Я спросил, зачем ему это — ехать в Москву и тем более идти на шоу.
Исповедь миллионера в бегах
Виноват Марат?! Помнится, я своими руками писал, что Марата отпустили, потому что он стал жертвой обстоятельств. Выходит, всё было наоборот? И мой попутчик начал историю с самого начала. Оказалось, что всему виной стала жажда легких денег — его увлекли ставки в букмекерских конторах.
Не туда беги, Луиза
Вот это поворот. Все ведь думали, что с такими деньгами — 25 миллионов рублей — новоявленные богатеи отправятся в Казахстан или на Мальдивы. Но всё оказалось совсем не так.
Театр драмы и абсурда
Целью этой была безопасность и свобода — в эфире программы Марат вновь, уже в третий раз, рассказал зрителям свою историю и сказал, что хочет лишь вернуть деньги банку и защитить жену, чтобы дети могли быть с мамой. Он надеялся на помощь людей, которые их защищали, пока они были в бегах. Но всё пошло не по его плану. Эксперты программы разнесли его в пух и прах, не ставя ни во что доводы: для окружающих он был вор, словно на нем уже стояло клеймо. Предвзятость чувствовалась в каждой реплике экспертов. В истории Марата было, по их мнению, слишком много нестыковок. Некоторые, напротив, пытались понять и поддержать. Я с отстраненным интересом наблюдал за тем, что происходило в студии, отмечая для себя то, что после озвучили и эксперты, и ведущий — своим заявлением Луизе он не поможет, скорее, сделает хуже, но теперь еще и сам сядет, сомнений в этом не было никаких. И ни один спикер, и ни сам Марат, не подняли вопрос о детях.
После эфира мы вернулись в гостиницу. Марат выглядел подавленным — было видно, что он не на такой исход рассчитывал. Вместо поддержки на него вылился целый шквал негатива. Было видно, что он нервничает — казалось, что до него начало доходить, что он натворил. К еде он не притронулся, наспех разделся и рухнул на кровать. Спать нам оставалось два с половиной часа — утром за нами должны были прислать машину и отвезти в аэропорт. Я поинтересовался — почему же в Москву мы ехали на машине, а не летели на самолете? Оказалось, что Марата 8 июля на допрос вызвал следователь, но вместо этого он поехал на программу. Конечно, с одной стороны такой вызов не совсем официальный — все-таки реальная повестка у него была на 10 июля. Но всё же он решил перестраховаться и ехать на машине, чтобы не светиться в аэропорту. Позже выяснилось, что эти мысли были совсем не безосновательными.
Финита ля комедия
Мы прибыли в аэропорт, прошли регистрацию и зашли в зал ожидания. Наш рейс перенесли, и поэтому мы занялись каждый своим делом — Марат уснул, а я присел и читал книгу в киоске неподалеку.
Наконец настало время вылета. И тут, при посадке в самолет, Марата остановил мужчина в форме, предъявил ему какую-то бумагу и сказал, что нужно ее заполнить. Я мельком глянул на нее и понял, что подписав ее, Марат обязуется в течение 10 дней добровольно явиться на допрос. К чему такое внимание? Ведь именно на допрос он и летел.
Мы приземлились в 15:35, и вот тут началось шоу. Лишь мы приблизились к выходу из терминала, как два плечистых молодца в штатском ткнули Марату под нос «корочки» и бросили короткое:
— Пройдемте.
Я попытался вмешаться, но меня оттеснили, погрозили всё теми же удостоверениями и попросили предъявить документы. Качать права смысла не имело, документы я показал, но за это время Марата уже увели, как выяснилось позже, его увезли в участок. Не сказать, что я сильно удивился такому концу путешествия, он был даже очевиден. Но признаться, я ожидал, что ему дадут явиться на допрос самому и уже после этого арестуют.