В массовой аварии у села Локотки пострадали трехлетняя девочка и ее мать

Трехлетняя девочка, пострадавшая в аварии под Уфой, находится в реанимации. Напомним, от удара малышка и ее 39-летняя мама вылетели через лобовое окно. Авария с участием иномарок Volkswagen Amarok и Datsun on-DO случилась на трассе Уфа – Оренбург, на перекрестке д. Локотки, сообщает сайт Newsbash.ru.





Отмечается, что ни мать, ни дочь не были пристегнуты. Всего же в ДТП пострадали 6 человек. Первую помощь им оказывали очевидцы, уложив прямо у обочины дороги.

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Как сообщается республиканская ГИБДД, за рулем Datsun находился 18-летний уфимец. В иномарке находились четыре пассажира в возрасте 17-19 лет. По фото очевидцев видно, что стрелка спидометра автомобиля с молодыми людьми застыла на отметке в 150 километров в час.Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Самая маленькая жертва аварии сейчас находится в реанимации. Подробности и причины аварии выясняются.