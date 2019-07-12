В Чишминском районе массово гибнет рыба в одной из местных рек
Комментарии (0)
Загрузка...
11 июля Житель Чишминского района выложил ролик в социальные сети, на котором показал речных обитателей, всплывших кверху брюхом. Рыбак считает, что инцидент может быть связан с выбросами очистными сооружениями, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Рыба дохнет, дышать нечем. Щуки, караси, окунь, подлещики, сорожка, лещи – рыбы ужасно много», – комментирует на видео мужчина.Автор ролика спустился вниз по течению реки – и там наблюдалась та же картина. Вероятно, проблемой заинтересуются местные власти или надзорные органы.
Подобная ситуация произошла год назад на реке Тюй в Аскинском районе.
Читайте также
Происшествия
В Давлекановском районе неизвестные шантажируют сомнительным видео местного чиновника
Происшествия
В Сибае в местной речке умерла вся рыба, а вода окрасилась в оранжевый цвет | видео
Происшествия
В Мишкинском районе закрыли незаконную свалку
Происшествия
В Абзелиловском районе рыбак отправил свой автомобиль под лед
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии мужчина избил бывшую сожительницу
Общество
В Чишминском районе взялись за благоустройство родников
Происшествия
СОС! Под Уфой горит полигон ТБО
Общество
В Башкирии в реке массово погибла рыба