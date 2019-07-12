В Чишминском районе массово гибнет рыба в одной из местных рек

11 июля Житель Чишминского района выложил ролик в социальные сети, на котором показал речных обитателей, всплывших кверху брюхом. Рыбак считает, что инцидент может быть связан с выбросами очистными сооружениями, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Рыба дохнет, дышать нечем. Щуки, караси, окунь, подлещики, сорожка, лещи – рыбы ужасно много», – комментирует на видео мужчина.

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Автор ролика спустился вниз по течению реки – и там наблюдалась та же картина. Вероятно, проблемой заинтересуются местные власти или надзорные органы.Подобная ситуация произошла год назад на реке Тюй в Аскинском районе.