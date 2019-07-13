В Советском районе города Уфы неизвестные избили полицейского и завладели его табельным оружием
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Инцидент произошел сегодня, 13 июля, в 4 часа утра возле одного из развлекательных заведений в Советском районе города Уфы. Между посетителями возник конфликт, который перешел в мордобой, сообщает сайт Newsbash.ru.
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