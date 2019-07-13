Авария в Уфе: на улице Перспективной столкнулись ВАЗ-2111 и Chevrolet Klan

12 июля, в башкирской столице произошло серьезное ДТП. Произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2111 и Chevrolet Klan. От удара отечественная легковушка опрокинулась, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Авария случилась на улице Перспективной. За рулем ВАЗ-2111 находился 66-летний мужчина. Об этом столичная ГИБДД.Водитель отечественной легковушки получил травмы. Его госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.