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Авария в Уфе: на улице Перспективной столкнулись ВАЗ-2111 и Chevrolet Klan

Добавлено: 13.07.19
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на улице Перспективной столкнулись ВАЗ-2111 и Chevrolet Klan

12 июля, в башкирской столице произошло серьезное ДТП. Произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2111 и Chevrolet Klan. От удара отечественная легковушка опрокинулась, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария случилась на улице Перспективной. За рулем ВАЗ-2111 находился 66-летний мужчина. Об этом столичная ГИБДД.

Водитель отечественной легковушки получил травмы. Его госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.
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