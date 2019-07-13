В Уфе на детской площадке едва не погиб ребенок запутавшись в веревке
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В башкирской столице 5-летний ребенок чуть не задохнулся на детской площадке. Мальчика доставили в больницу. Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Батумской, сообщает сайт Newsbash.ru.
Через 15 минут после ЧП ребенка доставили в реанимацию с диагнозом механическая асфиксия. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются.
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