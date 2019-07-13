В Иглинском районе в колыбельной обнаружили бездыханное тело полугодовалого ребенка

В Иглинском районе Башкирии произошла трагедия. В одном из жилых домов было обнаружено тело полугодовалого ребенка. Несчастный случай произошел в поселке Урман, сообщает сайт Newsbash.ru.





Тело малыша было найдено в собственной колыбельной. Он лежал на животе лицом в подушку. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

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По предварительным данным, ребенок задохнулся. Следов телесных повреждений на теле малыша не обнаружено. По данному факту Следком проводит расследование.Фото: Интернет.