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В Иглинском районе в колыбельной обнаружили бездыханное тело полугодовалого ребенка

Добавлено: 13.07.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе в колыбельной обнаружили бездыханное тело полугодовалого ребенка

В Иглинском районе Башкирии произошла трагедия. В одном из жилых домов было обнаружено тело полугодовалого ребенка. Несчастный случай произошел в поселке Урман, сообщает сайт Newsbash.ru.

Тело малыша было найдено в собственной колыбельной. Он лежал на животе лицом в подушку. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

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По предварительным данным, ребенок задохнулся. Следов телесных повреждений на теле малыша не обнаружено. По данному факту Следком проводит расследование.
Фото: Интернет.
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