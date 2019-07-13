В Иглинском районе в колыбельной обнаружили бездыханное тело полугодовалого ребенка
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В Иглинском районе Башкирии произошла трагедия. В одном из жилых домов было обнаружено тело полугодовалого ребенка. Несчастный случай произошел в поселке Урман, сообщает сайт Newsbash.ru.
Тело малыша было найдено в собственной колыбельной. Он лежал на животе лицом в подушку. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.
Фото: Интернет.
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