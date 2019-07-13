В трех километрах от Стерлибашево загорелась свалка мусора

Сегодня,13 июля, возник пожар на санкционированном полигоне твердых бытовых отходов в 3 километрах от районного центра Стерлибашево. К приезду пожарных очаг возгорания составил 100 квадратных метров, сообщает сайт Newsbash.ru.



- Спасатели боролись с огнем с помощью автоцистерны, бульдозера и двух поливомоечных машин. Задымления в сторону населенного пункта не происходит. Погибших и пострадавших нет. Огонь локализован. Ситуация находится на контроле, — сообщили «Вестям» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

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