Авария в Стерлитамакском районе: бензовоз «Volvo» наехал на микроавтобус УАЗ, погибли 4 человека

Сегодня, 13 июля, в Стерлитамакском районе около 3 часов дня зарегистрировано ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла на 112 км автодороги Уфа-Оренбург. По одной из версий, бензовоз «Volvo» с цистерной совершил наезд на стоявший микроавтобус УАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Очевидцы говорят, что фура буквально проехалась по людям. В результате аварии погибли 4 человека, 3 с травмами доставлены в больницу. Известно, что погибшие являлись дорожными рабочими. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.