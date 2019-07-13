Авария в Стерлитамакском районе: бензовоз «Volvo» наехал на микроавтобус УАЗ, погибли 4 человека
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Сегодня, 13 июля, в Стерлитамакском районе около 3 часов дня зарегистрировано ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла на 112 км автодороги Уфа-Оренбург. По одной из версий, бензовоз «Volvo» с цистерной совершил наезд на стоявший микроавтобус УАЗ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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