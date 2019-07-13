В Уфе задержали троих парней напавших на полицейского возле бара Сказка"

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу в столице Башкирии. В четыре утра трое молодых людей, устроивших драку в ночном баре «Сказка» на улице Пархоменко, напали на прибывший патруль из ОВД Советского района Уфы, избили одного из полицейских и отняли у него табельный пистолет Макарова, сообщает сайт Newsbash.ru.





Потом нетрезвые мужчины погрузились в черный автомобиль «Тойотта Камри» и вместе с украденным оружием умчались в сторону Затона. Надо отдать должное башкирским правоохранителям - уже к полудню злоумышленников задержали.

- На место происшествия выезжал глава МВД по РБ генерал-лейтенант полиции Роман Деев, руководители ряда подразделений полиции и следственного комитета республики. - сообщили в башкирском министерстве внутренних дел. - Раскрытие преступления было взято на контроль руководством обоих ведомств. Похищенное оружие изъято.

Как выяснилось, поднял руку на полицейского житель башкирского города Октябрьского 31-летний Иван Гриб, ранее судимый за нападение на сотрудника полиции и разбой. У парня изъяли пистолет и теперь он будет отвечать перед судом за нападение на представителя власти. А учитывая, что страж порядка получил травмы, и сегодня находится в больнице, рецидивисту, во второй раз напавшему на человека в форме, несдобровать. Уголовное законодательство строго карает за посягательство на жизнь и здоровье правоохранителей, кроме того, бывший зек ответит и за хищение оружия. А за это преступление предусмотрено не менее строгое наказание. Ну и судьи вряд ли простят парню рецидив - повторное нападение на представителя власти. Так что отдых в баре «Сказка» для мужчины может обернуться, как минимум, 15 годами тюрьмы.

Пока два приятеля задержанного - один 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец проверяются на причастность к нападению на полицейского. Если выяснится, что они не стояли в стороне, когда Иван Гриб избивал стража порядка, то преступление будет квалифицировано, как групповое, и это обстоятельство прибавит веселой троице еще по три года за решеткой.

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