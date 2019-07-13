В Уфе задержали троих парней напавших на полицейского возле бара Сказка"
Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу в столице Башкирии. В четыре утра трое молодых людей, устроивших драку в ночном баре «Сказка» на улице Пархоменко, напали на прибывший патруль из ОВД Советского района Уфы, избили одного из полицейских и отняли у него табельный пистолет Макарова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Потом нетрезвые мужчины погрузились в черный автомобиль «Тойотта Камри» и вместе с украденным оружием умчались в сторону Затона. Надо отдать должное башкирским правоохранителям - уже к полудню злоумышленников задержали.
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Пока два приятеля задержанного - один 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец проверяются на причастность к нападению на полицейского. Если выяснится, что они не стояли в стороне, когда Иван Гриб избивал стража порядка, то преступление будет квалифицировано, как групповое, и это обстоятельство прибавит веселой троице еще по три года за решеткой.