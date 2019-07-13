Авария в Октябрьском: столкнулись Toyota Yaris и ВАЗ-2109, пострадали 3 человека
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В городе Октябрьский произошло серьезное ДТП. Авария случилась на улице Фрунзе. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В результате аварии водитель иномарки и ее две пассажирки получили травмы. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ГИБДД по Башкирии.
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