Авария в Октябрьском: столкнулись Toyota Yaris и ВАЗ-2109, пострадали 3 человека

В городе Октябрьский произошло серьезное ДТП. Авария случилась на улице Фрунзе. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Произошло столкновение автомобилей Toyota Yaris и ВАЗ-2109. По предварительным данным, иномарка при повороте налево не уступила дорогу встречной легковушке. За рулем Toyota Yaris находилась 23-летняя девушка.В результате аварии водитель иномарки и ее две пассажирки получили травмы. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.Фото: ГИБДД по Башкирии.