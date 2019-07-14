Контрактник из Гафурийского района Башкирии самовольно покинул военную часть
Комментарии (0)
Загрузка...
Нелегкая армейская жизнь не каждому по плечу. Сегодня, 14 июля, стало известно, что и рядовой из Башкирии Дамир решил самовольно покинуть военную часть, где отдавал долг Родине, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Срочник из Бураевского района сбежал из своей части
— Военнослужащий находится в звании рядового, причина по которой он покинул свою часть устанавливается, — сообщил собеседник.Теперь солдата ищут люди в погонах.
Читайте также
Происшествия
В Федоровском районе задержали педофила, который избил, а потом попытался изнасиловать 9-летнюю девочку
Происшествия
В Гафурийском районе из-за непотушенной сигареты сгорел дом: погиб мужчина
Политика
В Гафурийском районе уволился глава администрации Рамиль Бухаров
Происшествия
Срочник из Бураевского района сбежал из своей части
Происшествия
В Мишкинском районе загорелся дом: погибла женщина
Культура
В Гафурийском районе съемочная группа из Казахстана снимала сюжет о башкирской культуре
Происшествия
В Чишминском районе водитель большегруза вывалил свеклу на дорогу, чтобы избежать штрафа
Общество
Башкирия отправила в войска новую партию новобранцев