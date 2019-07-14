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Контрактник из Гафурийского района Башкирии самовольно покинул военную часть

Добавлено: 14.07.19
Просмотров: 13
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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Контрактник из Гафурийского района Башкирии самовольно покинул военную часть

Нелегкая армейская жизнь не каждому по плечу. Сегодня, 14 июля, стало известно, что и рядовой из Башкирии Дамир решил самовольно покинуть военную часть, где отдавал долг Родине, сообщает сайт Newsbash.ru.

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32-летний мужчина проходил службу по контракту в Чебаркульском военном гарнизоне. Но пару дней назад по какой-то причине решил покинуть военную часть. Родом Дамир из Гафурийского района республики.

— Военнослужащий находится в звании рядового, причина по которой он покинул свою часть устанавливается, — сообщил собеседник.Теперь солдата ищут люди в погонах.
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