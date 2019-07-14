В Ишимбайском районе Башкирии ночью горел шихан Торатау
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В Ишимбайском районе Башкирии горит шихан Торатау. Пожар начался в ночь на 14 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Горит шихан Торатау, на место выехали пожарные, — сообщил собеседник.
Заметили огонь на вершине горы-одиночки и местные жители, они же позвонили спасателям. На какой площади бушует пламя, пока неизвестно. По словам очевидцев, пламя распространяется по склону со стороны озера Тугар Салган, ситуация осложняется тем, что на вершине гуляет сильный ветер, а из-за солнечной погоды, которая стояла в последние дни, на склоне много сухой травы.
— На месте работают шесть лесников, две машины добровольной пожарной команды, спасатели пожарной части № 42 «14 отряд ФПС по РБ», на месте глава Урмана — Бишкадакского сельсовета, — рассказали в пресс-службе ведомства.Шихан Торатау — остаток рифового массива, памятник археологии государственного значения, с 1965 года — памятник природы, включен в Список геологического наследия всемирного значения GEOSITES. На горе ученые нашли 12 реликтовых видов растений, обнаружен 21 эндемичный вид — то есть растения, которые можно найти только здесь. 19 видов — краснокнижные.
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