Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбайском районе Башкирии ночью горел шихан Торатау

В Ишимбайском районе Башкирии ночью горел шихан Торатау

Добавлено: 14.07.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбайском районе Башкирии ночью горел шихан Торатау

В Ишимбайском районе Башкирии горит шихан Торатау. Пожар начался в ночь на 14 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Горит шихан Торатау, на место выехали пожарные, — сообщил собеседник.

Заметили огонь на вершине горы-одиночки и местные жители, они же позвонили спасателям. На какой площади бушует пламя, пока неизвестно. По словам очевидцев, пламя распространяется по склону со стороны озера Тугар Салган, ситуация осложняется тем, что на вершине гуляет сильный ветер, а из-за солнечной погоды, которая стояла в последние дни, на склоне много сухой травы.

Радий Хабиров: праздник «Торатау йыйыны» будет проводиться ежегодно

Читайте также:

Радий Хабиров: праздник «Торатау йыйыны» будет проводиться ежегодно
Как сообщили в 00:52 в МЧС республики, площадь пожара составляет 0,5 га, открытое горение ликвидировано. 
— На месте работают шесть лесников, две машины добровольной пожарной команды, спасатели пожарной части № 42 «14 отряд ФПС по РБ», на месте глава Урмана — Бишкадакского сельсовета, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Шихан Торатау — остаток рифового массива, памятник археологии государственного значения, с 1965 года — памятник природы, включен в Список геологического наследия всемирного значения GEOSITES. На горе ученые нашли 12 реликтовых видов растений, обнаружен 21 эндемичный вид — то есть растения, которые можно найти только здесь. 19 видов — краснокнижные
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Экологи Башкирии рассказали, какие объекты попадают под защиту вместе с шиханами Торатау и Юрактау
Это интересно
Экологи Башкирии рассказали, какие объекты попадают под защиту вместе с шиханами Торатау и Юрактау
По распоряжению Хабирова «Конгресс-холл Республики Башкортостан» переименовали в «Конгресс-холл Торатау»
Политика
По распоряжению Хабирова «Конгресс-холл Республики Башкортостан» переименовали в «Конгресс-холл Торатау»
Жители Башкирии недовольны решением отдать "людоедам" шихан Куштау
Общество
Жители Башкирии недовольны решением отдать "людоедам" шихан Куштау
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Происшествия
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
В Уфимском районе около деревни Якшиваново пожарные тушили 10 гектаров сухой травы
Происшествия
В Уфимском районе около деревни Якшиваново пожарные тушили 10 гектаров сухой травы
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
Культура
В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
В Мечетлинском районе произошел пожар на складе мебели
Происшествия
В Мечетлинском районе произошел пожар на складе мебели
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: