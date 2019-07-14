В Давлекановском районе застолье двух братьев переросло в поножовщину

В поселке Ленинский Давлекановского района двое безработных братьев решили скрасить вечер спиртным. Во время распития алкоголя между родными случился конфликт, который перерос в поножовщину. В итоге старший брат находится в больнице, а младший в полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.







- В какой-то момент бытовая ссора переросла в поножовщину, где 35-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил им старшего брата в живот. - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Поняв, что он натворил, сельчанин вызвал скорую помощь.

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Младший брат признался в содеянном, нож изъят.