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В Давлекановском районе застолье двух братьев переросло в поножовщину

Добавлено: 14.07.19
Просмотров: 29
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе застолье двух братьев переросло в поножовщину

В поселке Ленинский Давлекановского района двое безработных братьев решили скрасить вечер спиртным. Во время распития алкоголя между родными случился конфликт, который перерос в поножовщину. В итоге старший брат находится в больнице, а младший в полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.


- В какой-то момент бытовая ссора переросла в поножовщину, где 35-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил им старшего брата в живот. - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Поняв, что он натворил, сельчанин вызвал скорую помощь.
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Младший брат признался в содеянном, нож изъят.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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