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Авария в Караидельском районе: на трассе Караидель-Старые Багазы в опрокинувшемся авто погибли два человека

Добавлено: 14.07.19
Просмотров: 63
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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Авария в Караидельском районе: на трассе Караидель-Старые Багазы в опрокинувшемся авто погибли два человека

В Караидельском районе Башкирии поздно вечером на третьем километре автодороги Караидель-Старые Багазы в ДТП погибли два человека. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 32-летний житель Дюртюлинского района за рулём машины «Лада Калина» допустил опрокидывание автомобиля в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

В результате дорожного происшествия водитель и его 48-летний пассажир скончались на месте автоаварии. Также в ДТП пострадал 38-летний пассажир легкового автомобиля.

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По данным ведомства, только за сутки, 13 июля, на дорогах республики было зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых восемь человек погибли и 13 получили травмы. По всем фактам ДТП начато разбирательство.
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