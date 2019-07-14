Авария в Караидельском районе: на трассе Караидель-Старые Багазы в опрокинувшемся авто погибли два человека
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В Караидельском районе Башкирии поздно вечером на третьем километре автодороги Караидель-Старые Багазы в ДТП погибли два человека. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 32-летний житель Дюртюлинского района за рулём машины «Лада Калина» допустил опрокидывание автомобиля в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате дорожного происшествия водитель и его 48-летний пассажир скончались на месте автоаварии. Также в ДТП пострадал 38-летний пассажир легкового автомобиля.
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