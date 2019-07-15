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Авария на трассе Уфа-Белорецк: начальник ГИБДД по Башкирии рассказал подробности

Добавлено: 15.07.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
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Авария на трассе Уфа-Белорецк: начальник ГИБДД по Башкирии рассказал подробности

Руководитель ГИБДД по Башкортостану рассказал подробности крупной аварии, в которой погибли шесть пассажиров автобуса. По словам Динара Гильмутдинова, водитель утверждает, что автобус опрокинулся на ровной дороге из-за сильного ливня, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, на данный момент имеется информация о 6 погибших и 10 пострадавших, в том числе 2 ребенка доставляются в ближайшие больницы. На месте ЧП продолжают работать спецслужбы.

В Архангельском районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк опрокинулся автобус с 39 пассажирами

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Напомним, крупная авария произошла в десятом часу вечера, 14 июля. На трассе Уфа-Инзер-Белорецк съехал в кювет и опрокинулся автобус «King Long XMQ». В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта находились 39 человек.

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