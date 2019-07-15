Последние новости о Луизе Хайруллиной: красивая сказка оказалась трэшем

На минувшей неделе Орджоникидзевский суд Уфы отправил под домашний арест супруга кассирши, ограбившей банк, Марата Хайруллина. Мужчине предъявили обвинение в соучастии в краже в особо крупном размере. Условия содержания у мужа не в пример легче, чем у жены, которая «сидит» в следственном изоляторе. Марат будет находится под охраной в своей квартире, не имея права принимать гостей, пользоваться интернетом, получать или отправлять какие-либо сообщения, но при этом спать будет в своей постели, а не нарах.





Верховный суд Башкирии, рассматривавший апелляционную жалобу находящейся в СИЗО Луизы Хайруллиной, оставил ее камере и домой не отпустил. Члены апелляционной коллегии по уголовным делам ВС РБ посчитали, что Луиза уже скрывалась от следствия, и значит, оказавшись на свободе, может попробовать пуститься в бега еще раз, а потому оставили ее в тюрьме. Еще неделю женщина будет находится в одиночной камере - таковы условия для вновь прибывших в СИЗО, которые проходят карантин, а потом ее переведут в общую. И, скорее всего, на свободу до начала судебного процесса Луиза уже не выйдет. Ведь семейство обвиняется в тяжком преступлении, за которое уголовное законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы. А учитывая, что преступление было совершено группой, что считается отягчающим обстоятельством, семья может получить максимально возможное наказание. Луиза бы отделалась меньшим сроком, если бы ограбила банк в одиночку.

Суд может снизить этот срок, если арестованная вернет деньги, которые якобы вынесла в хозяйственной сумке из салаватского отделения «Россельхозбанка». Огромной суммы, которую присвоила Луиза, не нашли в съемной квартире в Казани, где целый месяц скрывалась семья, не дает следствию никаких показаний и сама г-жа Хайруллина.Но ее муж Марат Хайруллин успел рассказать в эфире Первого канала, что его супруга пережила драму, достойную пера Достоевского. Сначала украла для него деньги из банка, а потом муж оставил семью с двумя детьми без средств к существованию, проиграв всю похищенную сумму. А теперь еще Хайруллины надолго лишатся свободы.Как теперь выясняется, парочка вынесла из банка 25 млн рублей, но не сразу, а частями. Луиза Хайруллина, трудившаяся в «Россельхозбанке» старшим кассиром, приносила деньги домой каждый день в течение длительного времени. А когда в кассе осталось около миллиона рублей, и Луизу вот-вот могли разоблачить, супруги забрали всю оставшуюся наличность и бросились в бега вместе с двумя детьми. Семья уехала на внедорожнике «Рено-Дастер» и первое время жили в палатке на берегу реки под Салаватом, а потом на перекладных добралась до Казани, где их и взяли.Стоит только удивляться, почему эту безголовую парочку не поймали раньше - бонни и клайд башкирского розлива оказались совершенно не готовыми к жизни вне закона. Пока эксперты строили версии, как супруги купили липовые документы на себя и детей и пересекли границу с Казахстаном, они в это время разделились по двое и поехали в соседнюю с Башкирией республику. Никаких документов пара не покупала, снимала квартиру со своими паспортами, правда, хозяева жилища особо и не спрашивали удостоверений личности. Но денег то у них уже не было! Как они собирались жить дальше и чем кормить детей, остается загадкой.Скрывавшуюся в Татарстане пару задержали полицейские Башкирии, когда один из супругов активировал свой телефон, чтобы проверить поступление социальных выплат на детей. Это казалось невероятным - семья скрылась с огромными деньгами, но нуждается в социальных копейках. Но тогда все решили, что муж с женой спрятали деньги и не могут ими пользоваться.Однако и версия Марата Хайруллина о проигрыше всех средств за игорным столом, может быть правдой. И это заявление легко проверить, если найти заведения, в которых играл непутевый муж. Пока не ясно, действительно ли Марат Хайруллин такой заядлый игроман, способный «спустить» огромную сумму, или этот ход подсказали ему защитники, чтобы облегчить участь ему и супруге.Как бы там ни было, теперь Марат Хайруллин надеется, что сочувствующие Луизе люди, которые все это время оправдывали проворовавшуюся кассиршу и заявляли, что грабить ростовщиков не зазорно, соберут средства, чтобы женщине удалось пораньше выйти из тюрьмы. В интернете уже открыли фонд Луизы Хайруллиной.Напомним, пока пару искали, у Луизы Хайруллиной появились поклонники - они были уверены, что дама ограбила кредитное учреждение, чтобы устроить хорошую жизнь своим детям и мужу. Пока семья скрывалась на съемной квартире в Казани, пользователи соцсетей считали, что беглецы давно находятся за границей, где купили домик у моря.Но в реальности все оказалось не так, как представлялось наивным мечтателям. Красивая сказка, которая тиражировалась в соцсетях под хэштэгом «Беги, Луиза, беги», оказалась трешем. А сама Луиза из символа свободы, которым она представлялась многим, зависимым от непомерных кредитов, превратилась в забитую супругу, готовую на все ради порочной страсти мужа. Теперь вряд ли пользователи будут помогать женщине, которая оказалась никакой не героиней, а просто глупышкой, не подумавшей о судьбе своих детей.

У пары остались двое девочек - 12-летняя Регина и восьмилетняя Елена, которые теперь живут с дедом Рамилем Муллахметовым в башкирском Салавате. Как рассказывает отец Луизы, на девочек в родном городе «все показывают пальцем, как на обезьянок». Школьницы даже отказались ехать в летний лагерь - путевки представили местные власти, опасаясь, что другие ребята не пощадят их самолюбия.

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