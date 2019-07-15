Радий Хабиров прокомментировал ДТП с автобусом в Архангельском районе

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров назвал причины, которые могли привести к ДТП с участием автобуса, случившегося накануне. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.







«Вчера, когда мы организовывали помощь пострадавшим и разбирались в причинах, я выяснил следующее: 1. Некачественный автобус непонятного происхождения – это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались и шансов выжить у пассажиров было немного. 2. Сами наши пассажиры – тоже, увы, очень беспечны. К сожалению, погибшие были, в основном, не пристегнуты, хотя ремни имелись, и пристегнутые в основном спаслись. 3. У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по прежнему доверялись жизни людей, и скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены)

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram