Радий Хабиров прокомментировал ДТП с автобусом в Архангельском районе
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Врио Главы Башкирии Радий Хабиров назвал причины, которые могли привести к ДТП с участием автобуса, случившегося накануне. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
«Вчера, когда мы организовывали помощь пострадавшим и разбирались в причинах, я выяснил следующее: 1. Некачественный автобус непонятного происхождения – это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались и шансов выжить у пассажиров было немного. 2. Сами наши пассажиры – тоже, увы, очень беспечны. К сожалению, погибшие были, в основном, не пристегнуты, хотя ремни имелись, и пристегнутые в основном спаслись. 3. У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по прежнему доверялись жизни людей, и скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены)
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Напомним, ранее сообщалось, что неподалеку от села Ирныкши Архангельского района произошла авария с участием автобуса.
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