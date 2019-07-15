Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Радий Хабиров прокомментировал ДТП с автобусом в Архангельском районе

Радий Хабиров прокомментировал ДТП с автобусом в Архангельском районе

Добавлено: 15.07.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров прокомментировал ДТП с автобусом в Архангельском районе

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров назвал причины, которые могли привести к ДТП с участием автобуса, случившегося накануне. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.


«Вчера, когда мы организовывали помощь пострадавшим и разбирались в причинах, я выяснил следующее: 1. Некачественный автобус непонятного происхождения – это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались и шансов выжить у пассажиров было немного. 2. Сами наши пассажиры – тоже, увы, очень беспечны. К сожалению, погибшие были, в основном, не пристегнуты, хотя ремни имелись, и пристегнутые в основном спаслись. 3. У нас в стране по-прежнему все плохо с контролем качества работы водителей. Вот и этот водитель из Набережных Челнов многократно привлекался раньше к ответственности за превышение скорости. Но никаких санкций у нас за это нет, ему по прежнему доверялись жизни людей, и скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены)
Авария в Архангельском районе: в перевернувшемся автобусе пострадали 21 человек, погибли - 6

Читайте также:

Авария в Архангельском районе: в перевернувшемся автобусе пострадали 21 человек, погибли - 6
Радий Хабиров порекомендовал государственным предприятиям не пускать на дороги подобные некачественные автобусы. Кроме того, руководитель региона посоветовал пассажирам пристегиваться, а для государственных автобусов – ввести систему фиксации нарушений через ГЛОНАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что неподалеку от села Ирныкши Архангельского района произошла авария с участием автобуса.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров представил сайт для инвесторов
Экономика
Радий Хабиров представил сайт для инвесторов
Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии
Политика
Радий Хабиров поставил задачу "Башавтотрансу" до 1 сентября покрыть все маршруты Башкирии
Башкортостан поможет пострадавшим в Магнитогорске
Происшествия
Башкортостан поможет пострадавшим в Магнитогорске
Радий Хабиров: "Ситуация в МФЦ Ишимбая по-прежнему неприемлемая"
Политика
Радий Хабиров: "Ситуация в МФЦ Ишимбая по-прежнему неприемлемая"
Радий Хабиров будет принимать жалобы от предпринимателей на специальной странице в Facebook
Политика
Радий Хабиров будет принимать жалобы от предпринимателей на специальной странице в Facebook
Радий Хабиров заверил, что не даст своровать деньги выделенные на нацпроекты
Политика
Радий Хабиров заверил, что не даст своровать деньги выделенные на нацпроекты
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
Происшествия
В Абзелиловском районе за рулем автобуса от сердечной недостаточности умер водитель
В Абзелиловском районе сельская школа получит долгожданный автобус
Политика
В Абзелиловском районе сельская школа получит долгожданный автобус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: