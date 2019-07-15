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Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Архангельском районе

Добавлено: 15.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
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Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Архангельском районе

Сегодня на оперативке в правительстве Башкирии врио главы РБ Радию Хабирову доложили о состоянии пострадавших во вчерашней аварии с автобусом в Архангельском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил руководитель Минздрава РБ Максим Забелин, по состоянию на 10 часов утра насчитывается 6 погибших, 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии, он прооперирован. Остальные – в состоянии средней тяжести. Забелин рассказал, что на место ДТП выезжали 14 бригад скорой, из них 3 бригады санавиации. Кроме того, дополнительно была привлечена бригада психиатрической помощи.

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Пострадавших вначале доставили в местную больницу, где им оказали первую помощь, после чего эвакуировали в травмоцентр Уфы, больницу скорой помощи, больницу №21 и детскую клиническую больницу. Забелин сообщил, что сегодня состоится врачебный консилиум, на котором будет обсуждаться состояние пострадавших. Он отметил, что республиканский Минздрав находится в контакте с коллегами из федерального ведомства и Минздрава Татарстана.

Напомним, автобус перевернулся вчера во время дождя. В салоне находились 39 пассажиров.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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