Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Архангельском районе
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Сегодня на оперативке в правительстве Башкирии врио главы РБ Радию Хабирову доложили о состоянии пострадавших во вчерашней аварии с автобусом в Архангельском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил руководитель Минздрава РБ Максим Забелин, по состоянию на 10 часов утра насчитывается 6 погибших, 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии, он прооперирован. Остальные – в состоянии средней тяжести. Забелин рассказал, что на место ДТП выезжали 14 бригад скорой, из них 3 бригады санавиации. Кроме того, дополнительно была привлечена бригада психиатрической помощи.
Напомним, автобус перевернулся вчера во время дождя. В салоне находились 39 пассажиров.
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