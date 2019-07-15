Авария в Баймакском районе: в лобовом столкновении «Лада Калина» и «ВАЗ-2115» пострадали 3 человека

15 июля, в Баймакском районе Башкирии случилась серьезная авария, которая лишь чудом обошлась без жертв. На трассе Магнитогорск-Ира, недалеко от деревни Хасаново, в мощном столкновении сошлись «Лада Калина» и «ВАЗ-2115», сообщает сайт Newsbash.ru.





По предварительным данным, водитель «Лады» пошел на обгон, не убедившись в его безопасности. В следующее мгновение авто столкнулось со встречным «ВАЗом». Травмы получили виновник аварии, его пассажир и второй водитель. Мужчину за рулем «Калины» зажало в покореженном салоне. Спасателям пришлось вызволять его с помощью специальных инструментов.

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Всех пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.