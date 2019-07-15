Под Уфой мужчина в гостях изнасиловал дочь хозяина, страдающую ДЦП
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Под Уфой задержали 43-летнего ранее судимого мужчину, изнасиловавшего в минувшие выходные 17-летнюю дочь своего знакомого у него в квартире, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», накануне мужчины распивали вместе спиртное.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по Башкирии, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней», подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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