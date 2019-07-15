Авария в Иглинском районе: от столкновения Hyundai Elantra и KIA Cerato пострадал третий автомобиль
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Рядом с поселком Иглино на трассе в сторону Павловки столкнулись Hyundai Elantra и KIA Cerato, которые ехали во встречном направлении, сообщает сайт Newsbash.ru.
Удар был такой силы, что у одной из иномарок оторвалась крышка багажника. Отлетевший кусок металла попал в проезжающий мимо Daewoo Nexia.
— На месте аварии погиб водитель Elantra 1987 года рождения, житель Давлеканово. Его пассажир, а также 43-летний водитель KIA и две его пассажирки госпитализированы, — рассказал сотрудник пресс-службы ГИБДД Башкирии.Причины аварии предстоит установить специалистам, начато расследование.
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