Авария в Иглинском районе: от столкновения Hyundai Elantra и KIA Cerato пострадал третий автомобиль

Рядом с поселком Иглино на трассе в сторону Павловки столкнулись Hyundai Elantra и KIA Cerato, которые ехали во встречном направлении, сообщает сайт Newsbash.ru.





Удар был такой силы, что у одной из иномарок оторвалась крышка багажника. Отлетевший кусок металла попал в проезжающий мимо Daewoo Nexia.

— На месте аварии погиб водитель Elantra 1987 года рождения, житель Давлеканово. Его пассажир, а также 43-летний водитель KIA и две его пассажирки госпитализированы, — рассказал сотрудник пресс-службы ГИБДД Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Причины аварии предстоит установить специалистам, начато расследование.