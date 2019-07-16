Причиной массовой гибели пчел в Стерлитамакском районе стали инсектициды

Причиной гибели пчел в Стерлитамакском районе стали инсектициды. Это химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых-вредителей. Предварительные результаты анализа озвучили в Россельхознадзоре, сообщает сайт Newsbash.ru.





Данные управление получило из Саратовской ветеринарной лаборатории, куда образцы отправляли на исследования. Напомним, что этим летом пасечники 10 районов республики пожаловались на мор пчел. Поскольку в Башкортостане на сегодня нет специализированной лаборатории, образцы погибших насекомых отправили в соседний регион. Окончательные результаты станут известны позднее.

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Ришат Кутлиматов, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан:«В управление обратились более 20 пчеловодов из разных районов республики. В Стерлитамакском районе выявлена проба, это инсектицид «Лямбда-цигалотрин» и «Эсфенвалерат». Инсектицид контактного действия, в растениях сохраняется от 20 до 30 дней».