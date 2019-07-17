В Янаульском районе сильный ветер повредил 59 домов и построек

15 июля, в Янаульском районе Башкирии разгулялся сильный ветер. Мощными порывали частично сорвало кровли в личных хозяйствах. В общей сложности повреждено 59 домов и построек, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в населенном пункте Тау частично повреждены кровли на 8 жилых домах и 16 надворных постройках. В Нижнем Чате частично повреждены кровли на 15 жилых домах и 20 надворных настройках. Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ведомства.