В Янаульском районе сильный ветер повредил 59 домов и построек
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15 июля, в Янаульском районе Башкирии разгулялся сильный ветер. Мощными порывали частично сорвало кровли в личных хозяйствах. В общей сложности повреждено 59 домов и построек, сообщает сайт Newsbash.ru.
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