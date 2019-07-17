В Уфе спасатели не дали женщине спрыгнуть с Затонского моста | видео

16 июля сотрудникам спасательной службы из Уфы удалось предотвратить трагедия и уберечь женщину от прыжка с моста, сообщает сайт Newsbash.ru.





В начале девятого вечера очевидцы сообщили о том, за ограждениями Затонского моста стоит человек. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину. Сначала дама не хотела разговаривать с ними, но потом все же пошла на контакт с психологом и спасателями. На всякий случай рядом с ней находился специалист с альпинистским снаряжением.

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Внезапно горожанка резко встала с перепета и начала подаваться вперед – спасатель успел ее схватить. 51-летнюю женщину уговорили вернуться за ограждения моста и пройти к сотрудникам скорой помощи. Спасательная операция под дождем длилась 40 минут.