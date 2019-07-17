В Уфе спасатели не дали женщине спрыгнуть с Затонского моста | видео
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16 июля сотрудникам спасательной службы из Уфы удалось предотвратить трагедия и уберечь женщину от прыжка с моста, сообщает сайт Newsbash.ru.
В начале девятого вечера очевидцы сообщили о том, за ограждениями Затонского моста стоит человек. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину. Сначала дама не хотела разговаривать с ними, но потом все же пошла на контакт с психологом и спасателями. На всякий случай рядом с ней находился специалист с альпинистским снаряжением.
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